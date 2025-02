Thesocialpost.it - Federica Brignone in cima al mondo! Una vittoria fantastica

inal! Ai Mondiali di Saalbach la nostra atleta vince l’oro dopo avere dominato entrambe le discese del gigante.ha conquistato la leadership nella prima manche con una performance impeccabile. La valdostana ha dimostrato tutta la sua classe, guadagnando terreno nel terzo settore, dove ha saputo imporsi sulle sue avversarie. Nei passaggi finali, la sua precisione ha fatto la differenza, permettendole di chiudere con 67 centesimi di vantaggio sulla neozelandese Robinson, l’unica a restare sotto il secondo di ritardo. Al terzo posto, Michaela Moltzan ha mantenuto la sua posizione, ma la lotta per le medaglie era ancora apertissima con Gut-Behrami, Hector e Stjernesund tutte in corsa.Un Mondiale contrastato per le altre azzurreSe da un lato il pubblico italiano ha gioito per la performance di, dall’altro ha vissuto emozioni contrastanti.