Oasport.it - Federica Brignone eguaglia Bassino e Kostner. Ma nessuna azzurra ha vinto più medaglie ai Mondiali

hail gigante femminile dei2025 di Saalbach: l’ha centrato l’oro tra le porte larghe, dopo essere salita sul gradino più alto del podio iridato nel 2023 a Meribel, ma in quell’occasione l’vinse in combinata.Sono diventate così cinque leiridate conquistate dall’, dato che ai due titolivanno aggiunti i tre argenti agguantati nel superG in quest’edizione, ed in gigante a Meribel nel 2013 ed a Garmisch-Partenkirchen nel 2011:italiana vanta così tanti podi ai.Come, invece, vantano due ori iridati anche Marta, a Cortina 2021 nel parallelo ed a Meribel 2023 in superG, ed Isolde, entrambi in superG, a Sierra Nevada 1996 e Sestriere 1997, edizioni in cui, invece, Deborah Compagnoni trionfò in gigante (1996 e 1997) ed in slalom (1997).