Federica Brignone da leggenda, oro al mondiale nel Gigante. Il trionfo 28 anni dopo Compagnoni

Leggi su Open.online

trionfa nello slalomdi Saalbach, in Austria, e conquista così l’oro iridato nella disciplina. La sciatrice azzurra, protagonista di una stagione straordinaria che la vede al primo posto della classifica generale della Coppa del Mondo e che ha già raccolto un argento nel SuperG, ha dominato la gara fin dalla prima manche. Vincendo con un divario di 90 centesimi sulla neozelandese Alice Robinson e di addirittura oltre 2 secondi e mezzo sull’americana Paula Moltzan.diventa così la seconda atleta italiana a trionfare in quella specialitàDeborahFebruary 13, 2025 In aggiornamentoL'articoloda, oro alnel. Il28proviene da Open.