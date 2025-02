Federcepicostruzioni | Miglioramento di 7 stazioni ferroviarie al Sud 345 mln del Pnrr fermi al palo

Leggi su Ildenaro.it

“Oltre 300 milioni deldestinati alla riqualificazione e alstrutturale di 7del Mezzogiorno, sonoal”. Lo denuncia lain una nota nella quale si ricorda che “la realizzazione dei progetti, inizialmente concordata con l’Ue entro il 31 dicembre 2022, ha già subito uno slittamento di due anni, e l’ulteriore ritardo accumulato suscito non poche preoccupazioni. Le risorse complessivamente stanziate dalammontano a 345 milioni: la spesa effettiva ad oggi è ferma all’11,89% (41 milioni). Ledel Sud Italia rappresentano punti cruciali di transito, ma anche importanti nodi di connessione per il tessuto economico e sociale della regione. Molteversano però in condizioni strutturali critiche, richiedendo interventi urgenti per garantire sicurezza, efficienza e modernità: infrastrutture obsolete e carenti, che necessitano di interventi immediati”.