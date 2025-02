Quotidiano.net - “Fecero la scelta giusta”: le storie dei poliziotti italiani che sfidarono il nazifascismo per salvare vite

Uno dei tanti a pagare il conto con la vita per essersi messo contro i nazisti fu l'agente Amerigo Sterpetti, in servizio presso la Polizia dell'Africa italiana che morì nella difesa di Roma insieme ai partigiani al Ponte della Magliana in uno scontro a fuoco con i paracadutisti tedeschi. Molti altri furono deportati o uccisi per essersi opporti ai nazisti o per aver contribuito agli ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio. Gli agenti della Polizia durante l'occupazione nazista in Italia e durante la guerra civile pagarono un alto contributo di sangue. La Polizia di Stato ha raccolto queste vicende con il contributo di storici, esperti e testimoni dell'epoca in due volumi dal titolo "la, iche si opposero al" e "la, iche soccorsero gli ebrei".