Ilgiornale.it - Farmaci, il bollino tracciabilità va in pensione: cosa cambia adesso

Leggi su Ilgiornale.it

L'Italia assimila la direttiva Ue sulla commercializzazione deicon l'etichetta anticontraffazione e non solo: ecco quali sono le novità, il periodo di tempo per adeguarsi e le multe salatissime per chi sgarra