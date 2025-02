Liberoquotidiano.it - Farla cadere, vincere e raddoppiare: Sardegna, la Lega al federale sgancia una bomba sulla Todde

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il consigliodellasi è aperto con l'intervento del coordinatore regionale della, Michele Ennas. In una nota il partito “ribadisce la richiesta di nuove elezioni regionali per rispetto dei cittadini, dellalità e della trasparenza”. Lain“è pronta”, come ribadito durante il consiglio. Nei prossimi giorni sono in programma una serie di manifestazioni. L'obiettivo “è andare alle urne in tempi rapidi,iscritti ed eletti”. Intanto la governatrice dellacontinua a lavorare come se nulla fosse cambiato. "Se non riparte il centro della, non riparte la". Così la presidente della Regione Alessandra, aprendo i lavori della Conferenza regionale per le politiche del lavoro, questa mattina a Nuoro, promossa dall'assessorato del Lavoro con il supporto dell'Aspal.