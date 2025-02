Udine20.it - Far East Film 27: ecco il primo titolo del Festival

Il cinema, finora, aveva esplorato il corpo umano flirtando con la fantascienza e miniaturizzando i protagonisti: attori piccoli come formichine alle prese con i nostri meandri anatomici e con gli effetti speciali del tempo che fu (pensiamo subito a Viaggio allucinante di Richard Fleischer o Salto nel buio di Joe Dante, oltre ovviamente alla variante comica del Woody Allen-spermatozoo). A rovesciare brillantemente l’ottica narrativa hanno provveduto un irresistibile manga (2015) e la relativa serie anime (2018), ma ci voleva comunque un regista visionario e temerario per compiere l’ultimo passo: trasportare tutta l’esuberanza pop di Cells at Work! sul grande schermo. Insomma, ci voleva Takeuchi Hideki!Adoratissimo dal popolo del Far, che nel corso degli anni ha applaudito i due Thermae Romae e Fly Me to the Saitama, Takeuchi Hideki farà quindi ritorno a Udine proprio per presentare Cells at Work!: un colossale tripudio di libertà creativa e, attualmente, il fenomeno del box office giapponese (mentre scriviamo, ha già superato i 5 milioni di spettatori).