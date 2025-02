Nerdpool.it - FantaSanremo 2025: le classifiche ufficiali della seconda serata!

L'account ufficiale diha annunciato lee i punteggi definitivi relativi alla seguitissimapuntata del Festival di Sanremo.Ma non perdiamoci in chiacchiere, ecco leche stavate aspettando con ansia.La classifica ufficialeSerena Brancale 95 puntiMarcella Bella 90 puntiWillie Peyote 75 puntiAchille Lauro 70 puntiLucio Corsi 65 puntiGiorgia 50 puntiSimone Cristicchi 50 puntiRocco Hunt 40 puntiRkomi 45 puntiFedez 35 puntiRose Villain 30 puntiElodie 25 puntiFrancesca Michielin 25 puntiThe Kolors 25 puntiBresh 5 punti