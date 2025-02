Nerdpool.it - FantaSanremo 2025: la scaletta ufficiale della terza serata, i primi bonus in base all’ordine di esibizione!

Siamo giunti alladel Festival di Sanremo! Unanella quale verrà svelato il vincitore delle nuove proposte, di conseguenza si esibiranno solo la metà dei Big in gara! Attenzione, quindi, alla scelta del capitano.Nel corso di questo terzo appuntamento su Rai1, si esibiranno 14 dei 29 artisti Big in gara. L’appuntamento è fissato per le 20:40, mentre la chiusuraè prevista sempre intorno all’1:15. Anche questapuntata vedrà ben tre co-conduttori al fianco di Carlo Conti: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa (quindi occhio ai vari/malus presentazione e nuovi eventualidi).di SanremoDi seguito l’elenco completo dei cantanti in gara e l’ordine di