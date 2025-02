Nerdpool.it - FantaSanremo 2025, diretta terza serata: bonus e malus live!

Siamo giunti alla terza serata del Festival di Sanremo, e di conseguenza anche al terzo turno del FantaSanremo. Migliaia di squadre e di allenatori hanno schierato i propri cantanti, pronti a conquistare preziosi punti grazie a gesti, outfit e performance sul palco dell'Ariston. La prima serata ha già regalato diverse sorprese, tra bonus inaspettati e malus imprevisti, ma vediamo cosa succede in questa attesa puntata. Vi ricordiamo che in questa serata si esibiranno solo 14 dei 29 Big in gara, quindi attenzione al capitano.

Bonus della terza serata
Come da regolamento, diversi elementi scenici e comportamentali hanno contribuito ad assegnare punti ai cantanti in gara. Ecco alcuni dei principali bonus della serata.

Bonus:
Indossa una canottiera: +5 punti
Indossa una corona o una tiara: +10 punti
Outfit rosa: +10 punti
Ombelico in bella vista: +5 punti
Fa il simbolo del cuore con le mani: +20 punti
Palpa i glutei della statua di Carlo Conti: +20 punti

Malus:
Fa il gesto dell'ombrello: -10 punti

Punteggi provvisori della terza serata di Sanremo
Ecco come si sono comportati alcuni degli artisti in gara durante la terza serata di Sanremo, tra bonus accumulati e penalità.