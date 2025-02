Ilrestodelcarlino.it - Fano, scritte offensive sotto il Comune per la complessa situazione dell'Alma

(Pesaro e Urbino) giovedì 13 febbraio 2025 – Nella notte, alcunesono apparseildi. Tra queste, due sonoin rosso granata: “boia” e “Sindaco asolo”, un chiaro riferimento alladel calcio cittadino. Un atto che il sindaco Luca Serfilippi definisce inaccettabile e che non influenzerà in alcun modo le scelte’amministrazione.“Mi dispiace per questo comportamento da parte di qualche malintenzionato – dichiara –. Sicuramente non faremo un passo indietro, anzi, siamo ancora più determinati nel portare avanti la nostra posizione. Non so se sia stato un tifoso o qualcun altro, ma sono in corso indagini da partee autorità competenti. Nella zona sono presenti diverse telecamere e l’invito a chi ha commesso questo reato è di palesarsi e assumersi le proprie responsabilità”.