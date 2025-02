Secoloditalia.it - Famiglia, valori, pace: il bilaterale tra Roma e Vaticano a 96 anni dai Patti Lateranensi

Si sono svolte a Palazzo Borromeo, ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, le celebrazioni per i 96deie del 41esimoversario dell’Accordo di modificazione del Concordato. All’evento erano presenti, tra gli altri, il premier Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin. Guerre, rapporti bilaterali tra Italia e Santa Sede, intelligenza artificiale, migranti e Giubileo, a quanto si è appreso, sono stati i macro-temi al centro degli incontri.Iltra Italia e Santa SedeNelsono stati affrontati «tutti i principali ambiti di collaborazione, tra Italia e S. Sede e chiesa italiana», ha spiegato Parolin, al termine dell’incontro. «Abbiamo parlato in generale della difesa della, della promozione deietici, non siamo entrati nei particolari del tema», ha proseguito il cardinale, rispondendo a una domanda sulla legge sul fine vita della Regione Toscana e chiarendo che non è stata oggetto di confronto.