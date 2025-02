Quotidianodipuglia.it - Fabio Barnaba, polemica per la maglietta a Sanremo: chi è e cosa vuol dire la scritta (in dialetto tarantino)

Leggi su Quotidianodipuglia.it

non è passato inosservato. E non solo per la sua bravura. Del resto non è certo la prima volta che calca il palco dell'Ariston didattore.