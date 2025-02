Ilgiorno.it - Fabbro, lilla per sempre: il Legnano porterà il nome dell’ultrà scomparso sulla maglia

Leggi su Ilgiorno.it

(MILANO), 13 febbraio 2025 - Uniti per ricordare "". È stato un pomeriggio di ricordi per i tifosi delche si sono ritrovati al Welcome Hotel in seguito all'idea di Giuseppe Calini, imprenditore e grande sostenitore delCalcio. È stata infatti realizzata unacelebrativa in onore di Fabrizio Bergamaschi, detto “”, storico ultrànel 2021. L’iniziativa è stata presentata durante una conferenza stampa nel corso della quale è stata presentata lache la squadra indosserà nella gara casalinga di domenica al Mari contro il Mariano. All’evento erano presenti il presidente del, Sergio Zoppi, il direttore organizzativo Nicola Caserta e il direttore generale Roberto Nava. Oltre ai dirigenti, hanno partecipato anche diversi giocatori della prima squadra e una delegazione dei Boys, gruppo ultras che ha seguito ilnegli stadi di tutta Italia.