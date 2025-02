Sport.quotidiano.net - Fabbian, ora o mai più. Prendi il Toro per le corna. Che ’derby’ con Casadei

Nella scorsa stagione ha rappresentato una delle sorprese più liete: anche in virtù dei 5 gol e 2 assist messi a segno in 29 presenze e in 1263 minuti tra campionato e Coppa Italia. Dalla B con la Reggina alla Champions con il Bologna con una naturalezza impressionante: fisicità, corsa, percussioni, strappi prepotenti e fiuto del gol. Qualcosa è cambiato: ma per Giovannic’è l’occasione di dimostrare la capacità di adeguarsi all’ennesimo cambiamento e di riprendersi il Bologna. E’ cambiato in primis il Bologna e il suo sistema di gioco: addio al 4-1-4-1 e al ruolo di interno incursore e a quelle trame centrali all’interno delle quali il centrocampista si era esaltato. Con l’esplosione di Odgaard, c’è spazio per il trequartista, per una pedina che leghi i reparti ma senza più quel campo davanti che è pane per i suoi denti.