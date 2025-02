Thesocialpost.it - Evan ucciso di botte a 2 anni, processo da rifare: la Cassazione annulla l’ergastolo alla madre

Nuovoper la morte del piccolo, il bimbo di duedi Rosolini (Siracusa) deceduto il 17 agosto 2020. La Corte dihato la sentenza della Corte d’Appello di Catania che condannava alla, Letizia Spatola, e il suo compagno, Salvatore Blanco, per maltrattamenti e omicidio. La sentenza di condanna era stata emessa lo scorso giugno.è morto nell’ospedale di Modica a causa di una “grave insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione”, attribuita dai periti alle lesioni subite in famiglia. Per Letizia Spatola si terrà un nuovopresso la Corte d’Appello di Catania, mentre per Blanco il rinvio riguarda solo la valutazione dell’aggravante del rapporto di discendenza.L’avvocato di Letizia Spatola, Natale Di Stefano, ha presentato sei motivi di ricorso, sottolineando come la donna, dichiarata semi inferma di mente dal perito della Corte d’Appello, non fosse consapevole delle violenze subite dal figlio.