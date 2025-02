Sport.quotidiano.net - Europei, Viviani stecca. Fidanza d’oro in Belgio. Oggi tocca ai quartetti

Cominciano nel segno di Martinaglidi ciclismo su pista in: l’azzurra regala all’Italia la prima medaglia vincendo l’oro nello scratch. Prima di conquistare il suo secondo titolo continentale in una specialità che l’ha vista anche due volte iridata, la bergamasca era stata tra le protagoniste della bella prova del quartetto dell’inseguimento, qualificato con il secondo tempo dietro la Germania:il trenino azzurro si giocherà l’accesso alla finale contro la Gran Bretagna. Niente da fare, invece, per Elia: il veterano della nostra Nazionale, 36 anni compiuti da pochi giorni, è stato l’ottavo ad uscire di scena nell’eliminazione, una delle sue gare predilette. A premiare Martina, che ha 25 anni e in bacheca conta anche un titolo mondiale e uno europeo col quartetto, è una gara tatticamente perfetta, illuminata da uno strepitoso giro conclusivo: al suono della campana, l’azzurra schizza dal gruppo e va a giocarsela in un irresistibile testa a testa con l’iridata della specialità in carica, l’olandese Lorena Wiebes, tenendola alle sue spalle per una tornata intera.