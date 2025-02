Sport.quotidiano.net - Europa League, Svilar: "Settimana scorsa discusso del rinnovo, ma penso solo a vincere"

Roma 13 febbraio 2025 – Giorni di vigilia in casa Roma e di analisi. Oggi si torna in campo per disputare la partita di andata del turno di spareggio per gli ottavi di finale di. I giallorossi volano in Portogallo, dove all'Estadio Do Dragao affronteranno i dragoni del Porto nella partita probabilmente più interessante tra i primi accoppiamenti della competizione. Una trasferta complicata, che per alcuni come Milesignifica un ritorno al passato. Per il portiere belga di origine serba infatti il Portogallo rimanda all'esperienza vissuta per anni a Benfica, dove i biancoblù sono stati i primi rivali nelle varie lotte per i titoli attraverso gli anni. Una partita che il giocatore sicuramente sentirà di più a livello personale e per questo era al fianco di Claudio Ranieri nella presentazione della gara in conferenza stampa.