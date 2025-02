Movieplayer.it - Ethan Hawke contro Russell Crowe in questo nuovo dramma storico

Le due star si ritroveranno l'unol'altro inambientato nell'Oregon degli anni '30saranno i protagonisti del film The Weight, epopea storica ambientata nell'Oregon, intorno al 1933.interpreterà Samuel Murphy che, dopo la morte della moglie, viene imprigionato in un campo di lavoro gestito da Clancy, un sorvegliante senza scrupoli (). Murphy vuole solo fuggire e riavere la custodia di sua figlia, Penny, ma rimane invischiato nel pericoloso piano di contrabbando d'oro di Clancy, affrontando i pericoli della natura selvaggia e un potenziale tradimento all'interno del suo stesso gruppo. Padraic McKinley, noto per il suo lavoro sul piccolo schermo in serie come Kingdom e Debris, dirigerà The .