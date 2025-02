Quifinanza.it - Esxence 2025: il viaggio sensoriale nella profumeria artistica torna a Milano

si prepara ad accogliere la quindicesima edizione di– The Art Perfumery Event, in programma dal 19 al 22 febbraiopresso l’Allianz MiCo –Convention Centre. Questo evento rappresenta un punto di riferimento mondiale per la, offrendo una vetrina esclusiva ai migliori brand nazionali e internazionali.Un parterre internazionale di espositoriQuest’anno,ospiterà 384 espositori provenienti da 38 Paesi, suddivisi in 107 main brand e 277 spotlight. Questa varietà garantisce ai visitatori un’ampia gamma di fragranze uniche e ricercate, espressione della creatività e dell’innovazione che caratterizzano il settore.Oltre all’esposizione,propone un’agenda fitta di workshop, presentazioni e tavole rotonde, realizzati in collaborazione con Essencional, partner strategico della manifestazione.