Calciomercato.it - Espulsione Cristante, tra rabbia e ironia: “L’emblema della mediocrità”

Ecco cosa è successo nel corsopartita tra i giallorossi e i portoghesi: il centrocampista finisce nel mirinocritica, tra: “” (LaPresse) – Calciomercato.itDieci minuti da incubo per la Roma, che dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio e gestito ad inizio di ripresa l’uno a zero firmato Celik, ha rovinato tutto tra il 67esimo e il 73esimo.E’ proprio in questi minuti, infatti, che cambia radicalmente la partita. Una partita, che i giallorossi stavano portando in porto, ma una distrazione al ventiduesimoripresa ha portato i biancoblu a trovare il gol del pareggio con Moura. E dire che pochi secondi prima la Roma aveva anche sfiorato la rete del raddoppio. Un 1 a 1 che ha rianimato il Porto che ha attaccato fino alla fine alla ricercavittoria.