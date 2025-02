Ilveggente.it - Esplode la bomba sulla Ferrari: tifosi di Hamilton senza parole

Leggi su Ilveggente.it

la: ididopo la sentenza del grande ex. Ecco cosa sta succedendo dentro la RossaLewisinè qualcosa che nessuno pensava mai di vedere. Nessuno pensava mai potesse succedere. E invece è così e tra pochi giorni inizierà davvero il conto alla rovescia.ladi(Lapresse) – Ilveggente.itLa curiosità è tantissima. E non solo per quanto riguarda idella Rossa, ma anche per tutti gli altri che nel corso di questi mesi non hanno fatto che emettere sentenzescelta di Elkann e di Vasseur. Il sette volte campione del mondo arriva in Italia con una sola intenzione che conosciamo tutti: quella di vincere l’ottavo titolo mondiale della sua carriera e poi chiudere diventando leggenda.