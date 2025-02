Ilrestodelcarlino.it - Esorcizzare lo spettro degli spalti vuoti. Summit a Roma per i derby di primavera

"Una via d’uscita che tuteli la sicurezza pubblica ma che consenta alle tifoserie sane di seguire la squadra del cuore". È questo l’obiettivo perseguito dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Legagna, che martedì ha organizzato un incontro al Viminale, tra le società di basket di Unieuro, Fortitudo, Rbr Rimini e quelle di calcio di Forlì, Cesena e Ravenna, con il prefetto Diego Parente, capo segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Al centro del confronto le motivazioni per cui sono state vietate alcune trasferte alle tifoserie in questione per evitare il rischio del ripetersi di incidenti già avvenuti in passato. In questa stagione i divieti comminati ai tifosi dalla Prefettura su indicazione dell’Osservatorio nazionale hanno riguardato la trasferta dei tifosi Unieuro a Bologna il 14 dicembre scorso per la partita contro la Fortitudo, quella di Livorno del 26 gennaio e il ‘caso’ del 15 gennaio, quando la prefettura di Forlì-Cesena vietò la trasferta dei riminesi al Palafiera per ilUnieuro-Rbr del 19 gennaio, quando invece non era stato emanato nessun divieto per ildi andata del 27 ottobre.