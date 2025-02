Tuttivip.it - “Esce, non è possibile”. Grande Fratello, spiazza la notizia sulla concorrente: “Proprio lei, che botta”

Ilnon si ferma, neanche durante la settimana più seguita dalla televisione italiana. Mentre Sanremo 2025 continua a dominare la scena mediatica, il reality show condotto da Alfonso Signorini cerca di mantenere alta l’attenzione con una puntata carica di tensioni e sorprese. Giovedì 13 febbraio, in contemporanea con la terza serata del Festival, il GF torna con una nuova eliminazione e una lotta serrata per la permanenza nella Casa.Dopo il contestato televoto che ha regalato a Lorenzo Spolverato il primo posto da finalista, ora il pubblico è chiamato nuovamente a decidere. Sette concorrenti sono in nomination e per uno di loro sarà la fine del percorso. Ma attenzione: il più votato non solo eviterà l’eliminazione, ma otterrà anche l’immunità fino al prossimo televoto.