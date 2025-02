Ilfattoquotidiano.it - “Ero a casa sua per il primo appuntamento, sono andata in bagno ma il wc si è intasato e così ho gettato la ***** dalla finestra. Peccato che si sia incastrata…”: “il peggior appuntamento di sempre” secondo il Daily Mail

È quasi San Valentino, tempo di festeggiare per chi è in coppia. Organizzare una cena in un ristorante e un dopocena apotrebbe essere una bella idea ma c’è una storia raccontata dalche potrebbe fare optare per non festeggiare anzi rimanere apropria che non si sa mai. L’articolo in questione parla del più bruttodi Tinder di tutti i tempi. Perché? Intanto, i fatti risalgono al 2017 forse perché come tutte le cose “scomode”, i protagonisti hanno ritenuto opportuno aspettare tempo prima di raccontare.I fatti. Una donna (rimasta anonima) accetta un invito a cena a Bristol da parte di Liam Smyth, oggi 32enne. Smyth porta l’aspirante ginnasta a una cena romantica da Nando’s, per poi proseguire la serata asua con un bicchiere di vino. I due si accomodano sul divano e iniziano a guardare un documentario ma lei sente quasi subito il bisogno di usare il