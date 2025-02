Dayitalianews.com - Enoteca “stupefacente” a Napoli: al bancone venivano serviti alcolici, e sotto banco si vendevano sostanze illecite

I carabinieri hanno scoperto a Casoria, popoloso comune a Nord di, un’molto particolare, poiché i clienti oltre ai vini e aglipotevano ordinare anche altro, e cioèstupefacenti.L’che vende vino e stupefacentiI carabinieri hanno fatto irruzione in un’di Casoria e hanno scoperto che il titolare, un 44enne incensurato, vendeva altro oltre agli. Nel locale infatti sono state ritrovate 42 dosi di cocaina e 14 dosi di hashish e hanno rinvenuto anche tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e per il taglio della droga e un manganello nero. Il titolare del locale è stato tratto in arresto con l’accusa distupefacenti ai fini di spaccio ed è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.L'articolo” a: al, esiproviene da Dayitalianews.