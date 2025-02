Spazionapoli.it - “Ennesima penalizzazione per il Napoli”, l’annuncio sorprende tutti: il messaggio ai tifosi

Notizie Calcio– Idelcontinuano a subire pesanti penalizzazioni. A tal proposito, un noto avvocato ha analizzato la situazione. Da ormai troppe settimane, ilè costretto a fare i conti con una situazione molto spiacevole. Iazzurri e la squadra continuano ad essere penalizzati a causa delle tante, tantissime restrizioni ai danni deidurante i match in trasferta. Infatti, in più di qualche occasione, il gruppo partenopeo non ha potuto contare sul sostegno dei propri Ultras. A tal proposito, un noto esperto di diritto ha deciso di analizzare la situazione in modo concreto, analizzando ogni singolo punto.L’Avv. Grimaldi si schiera al fianco del: “È una repressioneIl noto avvocato Erich Grimaldi, cassazionista da sempre a tutela dei diritti e delle libertà, nonché dei, ha analizzato in modo concreto il divieto di trasferta imposto aidelnelle ultime settimane.