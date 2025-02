Linkiesta.it - Eni, Renault e Alpine si alleano per spingere la sostenibilità energetica nel motorsport, e non solo

Leggi su Linkiesta.it

Il Gruppoed Eni hanno annunciato una partnership strategica volta a esplorare sinergie nei settori della mobilità e dell’energia, con l’obiettivo di offrire soluzioni di trasporto sempre più sostenibili e una customer experience d’eccellenza. Nel frattempo, il BwtFormula One Team ed Eni riprendono una storica collaborazione, con il ritorno di Eni in Formula Uno e la riunione con il Team Enstone dopo oltre vent’anni. A completare l’accordo, le tre realtà lavoreranno insieme per testare prodotti innovativi a base di biobenzina, pronti a rivoluzionare il mondo delle corse.Il protocollo, firmato tra Eni eGroup, apre la strada a una serie di collaborazioni volte a esplorare sinergie in ambiti strategici: infrastrutture per la mobilità elettrica, servizi smart e soluzioni energetiche pensate per sostenere il processo di transizione ecologica.