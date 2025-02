Ilrestodelcarlino.it - Energia, rifiuti, clima che cambia. Piazzamenti positivi per la Carlo Bo

LaBo è 22ª in Italia e 414ª al mondo per sostenibilità ambientale: è questo il risultato sancito dalla classifica internazionale GreenMetric, che valuta gli atenei in base al loro impegno verso l’ambiente. La graduatoria conta 1.477 università partecipanti da 95 Paesi di tutto il mondo. Con un punteggio complessivo di 7.020 su 10.000, l’università di Urbino ha ottenuto risultati particolarmente significativi in tre categorie chiave, che le sono valse il buon piazzamento:mentotico,e acqua. "Ringrazio tutto il personale coinvolto nella raccolta e nell’elaborazione delle informazioni – dichiara il rettore dell’ateneo Giorgio Calcagnini – e l’Ufficio Sviluppo Sostenibile che ha coordinato il tutto. Un lavoro cruciale per aumentare la consapevolezza sull’impatto delle scelte attuate negli ultimi anni in termini di sostenibilità ambientale e per future riflessioni che serviranno alla realizzazione di azioni specifiche".