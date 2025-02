Lanazione.it - Empoli, concerto-spettacolo per la Fondazione Dopo di Noi

, 13 febbraio 2025 - Acquistare un veicolo per ladi Noi, ente che da oltre vent’anni realizza progetti per persone con disabilità. Questo l’obiettivo di “Quanta fretta! Ma dove corri?”, lobenefico sulle note di Edoardo Bennato in programma venerdì 21 marzo al Teatro Shalom di. Inizio ore 21. Si possono prenotare i biglietti – posto unico 20 euro – via email a segreteria@dinoitoscana.it o via telefono/whatsapp al numero 371 5417008. Organizzata dall’Associazione Matteo Patrizi e dall’associazione degli Avvocati die della Valdelsa, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, la serata vedrà la partecipazione straordinaria di Giuseppe Scarpato, chitarrista e arrangiatore, da anni al fianco di Edoardo Bennato. Con lui sul palco ci saranno la compagnia teatrale Attori con i Fili e la band Wireless Muppets (entrambe le compagini sono composte in gran parte da avvocati e magistrati), regia di Massimo Campolmi.