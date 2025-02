Quotidiano.net - Emozione Sanremo. Bianca la guerriera illumina la notte. Tra risate e lacrime

Noi siamo degli autarchici. Se le star internazionali snobbano, le star ce le facciamo da noi. La seconda serata del Festival èta dalla presenza di Damiano David, ormai stella mondiale. Brividi in sala (soprattutto femminili) per l’apparizione dell’(ex?) Måneskin (in bianco e nero) che reinterpreta Felicità di Lucio Dalla, con Alessandro Borghi e il piccolo Vittorio (suo nipote) sullo sfondo, immagine neorealista. Purtroppo il piccolo non regge all’e scendono le. Torna poco dopo per il vero motivo per cui si è scapicollato fin qui: cantare in mezzo a una sterminata selva di fiori, e di fronte alla fidanzata americana seduta in prima fila Dove Cameron, il suo brano Born with a broken heart, per promuovere il suo nuovo album da solista. Anche lui deve campare.