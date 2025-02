Abruzzo24ore.tv - Emergenza idrica: chiusura serbatoi in cinque comuni teramani

Teramo - Per garantire l'efficienza del sistema idrico, interruzioni notturne dell'acqua interesseranno Campli, Colledara, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano e Tossicia. La Ruzzo Reti ha annunciato che, nelle notti del 13 e 14 febbraio, verranno temporaneamente chiusi idalle ore 22:00 alle 6:00 del mattino successivo. Questa misura è necessaria per consentire il ripristino delle riserve idriche nelle zone di alta quota, assicurando così la funzionalità dell'intero sistema idraulico. Iinteressati da queste interruzioni sono: Campli, Colledara, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano e Tossicia. L'interruzione riguarderà l'intero territorio di ciascun comune. La Ruzzo Reti sottolinea che tali interventi sono fondamentali per garantire una gestione ottimale delle risorse idriche, soprattutto in periodi di scarsità d'acqua.