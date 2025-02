Feedpress.me - Elodie: "Non porterò mai un brano politico a Sanremo. Vincere? Non ho mai vinto nulla"

Leggi su Feedpress.me

mi ha dato tanto in questi anni. La mia carriera, penso che poi, dopo Amici, sia iniziata veramente con. Tutte le grandi possibilità che hanno creato degli scalini, delle scale. Quindi ho un rapporto importante con questo palco, ti fa sentire potente, bella, cantante"., per la quarta volta in gara al Festival didi cui è stata anche co-conduttrice accanto ad Amadeus,.