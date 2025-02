Iltempo.it - Elodie: Il mio commento sulla Meloni? Non me ne frega niente, ho una rubrica delle cavolate che dico

(Agenzia Vista) Sanremo, 13 febbraio 2025 “La verità è che non me ne, a me fa tutto ridere, trovo che la vita sia comica, non lascio mai una parte di me fuori. ” Così la cantante, concorrente al 75° Festival di Sanremo con la canzone “Dimenticarsi alle 7” in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev