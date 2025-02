Amica.it - Elodie: «A Sanremo gioco a fare la favolosa»

Leggi su Amica.it

«Ho chiesto di cambiare letto, c’ho una radio sotto la camera dell’albergo che “pompa” tutto il giorno e pure la notte».si racconta nel mezzo del cammin di nostro Festival, il quarto per lei. «La mia vera carriera è cominciata a, è un palco magico, ti fa sentire potente bella e “cantante”». Non ha ansie di classifiche e poco le importa che la sua Dimenticarsi alle 7 non sia nella top 5 delle prime due serate di2025. Sul palco gioca «ala, mi piace» e si ispira «alle grandi dive italiane del passato».«Sono molto serena, forse troppo. Di solito sono troppo emotiva e emozionata, invece per la prima volta vivo unmolto consapevole, adulto. Per me è un belper raccontare la musica anche visivamente».