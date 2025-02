Biccy.it - Elettra Lamborghini, la bomba in conferenza stampa: “Una cantante in gara con un mio scarto”

, Miriam Leone e Katia Follesa questa sera affiancheranno Carlo Conti nella conduzione della terza serata del Festival di Sanremo. Questa mattina, insieme a lui, hanno preso parte alladove hanno risposto alle varie domande dei giornalisti.Quando una giornalista rivolgendosi ale ha chiesto: “È vero che inc’è un pezzo che ti avevano proposto?”, ha risposto: “È vero, non la sentivo mia però devo dire che la resa sul palco è molto bella. Non voglio dire di chi è“.Ina #Sanremo2025 c’è una canzone che avevano proposto a: “Sì, è vero. Semplicemente non la sentivo mia. È molto bella, però sicuramente non era per me” pic.twitter.com/qiHiKw9pXo— Cinguetterai ? (@Cinguetterai) February 13, 2025Ovviamente la domanda ora è solo una: qual è la canzone che è stata proposta ae che lei ha rifiutato? Escludendo il cantautorato e tutte quelle che oggettivamente non saprebbe cantare (la amo, ma dobbiamo essere sinceri), le uniche tre che potrebbe aver scartato sono Chiamo Io Chiami Tu di Gaia, Amarcord di Sarah Toscano e Fuorilegge di Rose Villain.