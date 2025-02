Ilrestodelcarlino.it - Elettra Lamborghini, il look a Sanremo 2025: dal total white all’abito da principessa

Bologna, 13 febbraio– Elegante con unsul palco di. La cantante bolognese ha co-condotto la terza puntata del Festival al fianco di Carlo Conti. Per la prima uscita sul palco del teatro Ariston, laha indossato un elegante abito bianco con dei ricami color argento. I capelli raccolti da un lato con degli orecchini pendenti e un trucco sobrio. "Questo palco mi mette paura!", grida con la voce da bambina e il fisico da pin-up. "Ho scelto il bianco in onore tuo - dice a Carlo Conti - perché voglio favorire la tua abbronzatura". Per la seconda entrata laha indossato un abito bianco e nero tempestato strass con scollatura a cuore e strascico. “Un abito da”, ha detto. Ironia e professionalità sul palco Sorridente e ironica anche nella seconda uscita accennando a un balletto: "Tu mi vedi tutta casta - dice scherzando a Conti - , ma poi mi scateno".