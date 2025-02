Eletti quattro giudici della Consulta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.25 Il Parlamento in seduta comune ha eletto imancanti. I nomi sono quelli di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Meloni (quota FdI), Roberto Cassinelli, avvocato (quota FI), Massimo Luciani, professore di Diritto pubblico (quota Pd), Maria Alessandra Sandulli, docente di Diritto amministrativo,figura tecnica. Il via libera è arrivato con l'intesa tra maggioranza e opposizione, dopo 14 votazioni per un giudice e 5 per gli altri 3.