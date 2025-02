Thesocialpost.it - Elba, potente nubifragio a Portoferraio: “Situazione critica, non uscite”, persone salvate in extremis

Un violentoha colpito l’isola d’nel pomeriggio del 13 febbraio, causando gravi disagi ae nelle zone limitrofe, soprattutto nell’area dello stadio e nelle aree portuali. Si registrano danni significativi e problemi per la viabilità: alcune strade sono allagate, mentre un tratto della strada del Volterraio, che collega Rio e, sarebbe crollato. I collegamenti persono completamente in tilt.Sono stati fatti 3 salvataggi indi piùrimaste bloccate dall’acqua in innalzamento in abitazioni di(Livorno). Inoltre sono state soccorse ben 28bloccate nelle numerose auto rimaste ferme per l’acqua e il fango lungo la strada principale del capoluogo dell’isola d’.Il Comune ha lanciato un appello tramite i social: «Emergenza alluvione.