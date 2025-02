Ilrestodelcarlino.it - El Kaddouri e Paghera, out 2 gare. E la società fa ricorso per Molina

Lesioni muscolari di primo grado, non particolarmente gravi ma tali da costringere i giocatori che le hanno rimediate a fermarsi qualche settimana. È questo il responso degli esami strumentali a cui si sono sottoposti Omar Ele il neo acquisto Fabrizioche quindi salteranno sicuramente almeno un paio di partite, in attesa di capire con maggiore precisione i tempi di recupero. Il centrocampista marocchino in realtà era ai box anche domenica scorsa, in quanto è stato proprio alla vigilia del match di Chiavari che si è fermato a causa di un problema al flessore della coscia sinistra.invece aveva iniziato la gara con la Virtus Entella da titolare, per poi alzare bandiera bianca intorno alla mezz’ora toccandosi l’adduttore della coscia destra. Due assenze importanti per mister Baldini, che nei prossimi turni casalinghi contro Rimini e Campobasso dovrà fare a meno di due giocatori di qualità ed esperienza.