Quotidiano.net - Effetto boomerang dei dazi di Trump: margini ridotti per le imprese e aumento dei prezzi al consumo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 febbraio 2025 – Quanto e come incideranno iUsa sull’Europa e sull’Italia? Come verrà ridisegnata la mappa del commercio mondiale alla luce delle decisioni americane? Come reagiranno i Paesi colpiti? A a cominciare a fare luce su questi interrogativi è il Centro studi di Confindustria in una Nota su “La nuova politica commerciale degli Stati Uniti: scenari e canali di trasmissione. I settori e i prodotti europei e italiani più a rischio”. Ebbene, secondo gli analisti del Centro Cristina Pensa e Matteo Pignatti, l’America First Trade Policy della seconda amministrazionesi annuncia più aggressiva e imprevedibile dell’approccio adottato nel primo mandato e minaccia una escalation protezionistica che potrebbe ridisegnare la geografia degli scambi mondiali. Lo stato deidiAllo stato – si premette nel Rapporto – il 1° febbraio 2025 il neopresidente Usa ha annunciatoaddizionali del 25% sulle importazioni da Canada e Messico, introdotti il 3 febbraio e sospesi l’indomani per un mese, e del 10% su quelle dalla Cina, entrati in vigore con efficacia immediata, e la reintroduzione di tariffe al 25% su tutti gli acquisti all’estero di acciaio e alluminio, che erano sospese per un gruppo di Paesi “amici”, tra cui quelli UE (dal 2021).