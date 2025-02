Thesocialpost.it - Edoardo Bennato, tutto sul cantautore: dalla fidanzata morta all’arresto

Leggi su Thesocialpost.it

, nato il 23 luglio 1946 a Napoli, è uno dei cantautori più influenti e innovativi della musica italiana. La sua carriera, iniziata negli anni ’60, è caratterizzata da una fusione unica di rock, blues e folk, accompagnata da testi ironici e critici verso il potere e le convenzioni sociali. Tra i suoi album più celebri si annoverano “Burattino senza fili” (1977) e “Sono solo canzonette” (1980), che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana.La vita personale diè stata segnata da eventi drammatici. Nel gennaio 1995, mentre era alla guida di un’auto nei pressi di Casalgrande, fu coinvolto in un incidente stradale in cui perse la vita la sua compagna, Paola Ferri. A seguito dell’incidente,fu condannato nel 1997 a otto mesi di reclusione per omicidio colposo e risarcì la famiglia di Paola Ferri con 150 milioni di lire.