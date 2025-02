Lettera43.it - Edoardo Bennato: età, compagna, figli e canzoni del cantautore

Giovedì 13 febbraiosarà presente al Festival di Sanremo 2025 come ospite della terza serata. Ilnapoletano si esibirà con Sono solo canzonette, brano di successo del 1980. La partecipazione coincide con il lancio del docufilm omonimo diretto da Stefano Salvati, che racconta la carriera dell’artista e andrà in onda il 19 febbraio su Rai 1. Il ritorno all’Ariston segna per lui una nuova tappa dopo la sua partecipazione nel 2010.La carriera di(Getty Images)., nato a Napoli il 23 luglio 1946, è uno dei più importanti cantautori e polistrumentisti italiani. La sua carriera musicale è stata caratterizzata da un costante rinnovamento e da un continuo mix di generi, tra cui rock, blues, folk, punk e ska. Considerato uno dei pionieri del rock italiano,ha saputo unire sonorità moderne a influenze della tradizione musicale mediterranea, creando un sound inconfondibile che ha conquistato diverse generazioni di ascoltatori.