Bergamonews.it - Edilizia e città del futuro: “La rigenerazione urbana per combattere il cambiamento climatico”

Si è concluso, con un’ampia partecipazione di addetti ai lavori, il workshop sullatenutosi giovedì 13 febbraio nel Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni a Bergamo. L’evento, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bergamo unitamente all’Ordine degli Architetti di Bergamo, Ance Bergamo e al Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università degli studi di Bergamo, con il patrocinio del Comune di Bergamo, ha rappresentato un importante momento di confronto suldelle nostre.Tema centrale del convegno è stato il ruolo fondamentale dellaquale strumento per affrontare le sfide imposte dale dalla necessità di una transizione ecologica ormai non più procrastinabile. Gli intervenuti hanno evidenziato come il processo di, pur essendo complesso e costoso, rappresenti una straordinaria opportunità per trasformare le, e più in generale i centri abitati, in luoghi più belli, vivibili e sostenibili.