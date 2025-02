Nerdpool.it - Ecco perché Daima è un sequel di Dragon Ball Z

è ambientato poco dopo gli eventi dell’arco di Majin Buu, e il produttore dietro il nuovo anime ha spiegatoè stato scelto questo punto specifico della timeline.ha visto Goku e il Supremo Kai intraprendere una nuova avventura nel Regno dei Demoni per la prima volta nella storia del franchise, ma la sua collocazione temporale ha fatto sì che gli eventi di questa serie non influenzino troppo ciò che è successo prima o dopo. Tuttavia, questa è stata una scelta voluta dal creatore della serie, Akira Toriyama.Con la conclusione diche si avvicina alla fine di questo mese, il produttore della serie, Akio Iyoku, ha parlato della produzione durante un’intervista con Mantan Web in Giappone. Quando gli è stato chiestoquesta nuova serie fosse ambientata dopo gli eventi dell’arco di Majin Buu, Iyoku ha spiegato che Toriyama aveva preso personalmente questa decisione quando ha scritto la storia.