Ecco le novità sul prossimo prequel del franchise di Hunger Games!

Sono emersi nuovi dettagli entusiasmanti riguardo a The: Sunrise on the Reaping. Ilsi concentrerà sulla partecipazione di Haymitch Abernathy alla 50ª edizione degli. Durante una recente intervista con Collider, il regista Francis Lawrence ha condiviso gli ultimi aggiornamenti sul programma di produzione del film. Sebbene il primo Thedel 2012 fosse stato diretto da Gary Ross, Lawrence è intervenuto per dirigere non solo i tre sequel successivi, ma è anche tornato alper ildel 2023, The: The Ballad of Songbirds & Snakes. The: Sunrise on the Reaping arriverà nelle sale il 20 novembre 2026.“Sto girando quest’anno. Abbiamo appena iniziato la fase di preparazione. Il libro uscirà a metà marzo. Al momento siamo nella fase di ricerca.