"Ecco la strada giusta per salvare i Mutoid"

"L’unica soluzione per permettere aidi continuare a vivere lì è adottare uno strumento urbanistico adeguato". Ne è convinto Stefano Valeriani, l’avvocato che da tanti anni assiste gli artisti che vivono a Santarcangelo. Lunedì sera Valeriani ha avuto un incontro con gli abitanti di Mutonia (erano presenti quasi tutti), per fare il punto con loro dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto l’ennesimo ricorso presentato dal vicino di casa, Giorgio Ricci, e ha stabilito che le loro case, ricavate da container, roulotte e camion dismessi sono abusive. I giudici hanno stabilito che l’atto con cui il Comune di Santarcangelo aveva revocato l’ordinanza di demolizione delle strutture abusive è illegittimo, e di conseguenza è illegittimo anche il piano urbanistico speciale adottato nel 2014 per regolarizzare il campo.