Ilgiorno.it - Ecco la guerra raccontata dai bambini

Leggi su Ilgiorno.it

Tutti a scuola studiano le guerre imparando le cause e le conseguenze di questi avvenimenti che hanno coinvolto per anni l’intera umanità. Ma perché si studiano? La, per definizione, è una lotta armata tra Stati che nasce per interessi ideologici, politici e, soprattutto, economici. Nel corso della storia ci sono stati moltissimi conflitti, che hanno coinvolto anche tutto il mondo. Basti pensare alla Primamondiale, in cui per l’Italia hanno combattuto circa 6 milioni di soldati e ne sono morti circa 3 milioni, quindi almeno la metà. Laè molto dolorosa sia fisicamente che psicologicamente: le persone che hanno vissuto in un periodo bellico hanno ancora oggi dei traumi che si porteranno dietro per tutta la vita.perché è importante evitarla: lauccide e spezza cuori di molte persone innocenti, divide le famiglie, porta fame e miseria.