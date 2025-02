Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il 19 il Chiesanuova giocherà il recupero a Urbino. La partita era stata sospesa per la nebbia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sialle 15 di mercoledì iltra, lo ha stabilito la Federcalcio Marche. Si riprenderà dal 35’ e dallo 0-1 fissato dal gol di Mongiello messo a segno al 13’ su rigore, poi la gara èper. Ieri si è disputata l’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia (fase nazionale) tra Sansepolcro e Urbania, ha vinto la formazione toscana grazie al gol realizzato da Brizzi nei primi minuti del secondo tempo. Tra una settimana siil match di ritorno dove i pesaresi cercheranno di strappare il pass per proseguire l’importante cammino. In Promozione il Grottammare ha scelto di affidare la conduzione tecnica ad Angelo Cetera che prende il posto di Emanuele Poggi. In Prima categoria la scelta della dirigenza è caduta su Stefano Cipollettadopo la separazione da Gilberto Pierantoni.